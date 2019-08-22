СМИ сообщили, что армия Сирии вошла в Хан-Шейхун

Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун — опорный пункт террористов,— сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полевой источник. По данным собеседника агентства, «на данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию».

Арабский портал Al-Masdar уточняет, что сирийская армия только вошла в город, пока он под контроль не взят. Военные надеются обезопасить Хан-Шейхун в течение суток.

Кроме того, агентство SANA сообщает, что Сирийские власти открыли гуманитарный коридор для мирных граждан из провинций Идлиб и Хама в районе населенного пункта Суран. «Это сделано для того, чтобы желающие могли покинуть территории, находящиеся под контролем террористов на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. Все эти граждане будут обеспечены укрытием, питанием и медицинской помощью»,— заверили в сирийском МИДе.

19 августа сирийская армия начала активную фазу наступления на город Хан-Шейхун. Террористы установили контроль над городом в 2014 году. В течение последних лет он был опорным пунктом террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Весной 2017 года в Хан-Шейхуне было применено химоружие, жертвами атаки стали 84 человека, более 500 пострадали.

О ходе военной операции в Идлибе читайте в материале “Ъ” «Из-под сирийских террористов выбивают город».