МТС и «М.Видео-Эльдорадо» запустили новый розничный формат

Телекоммуникационная группа МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» договорились о партнерстве в сфере розничных продаж, сообщили стороны. В рамках партнерства компании открыли в Москве кобрендинговый магазин на улице Рождественка площадью около 100 кв. м.

«Новый розничный формат сочетает в себе все новинки цифровой электроники: от смартфонов до геймерских устройств,— отмечается в пресс-релизе. Всего до конца 2019 года планируется открыть три таких магазина. В перспективе компании МТС и «М.Видео-Эльдорадо» видят потенциал не только в совместных розничных продажах, но и в проектах, связанных с финансовыми сервисами, программами лояльности и аналитикой данных, отмечается в сообщении.

«МТС нашла формат работы с ритейлерами, который, с одной стороны, позволит оператору увеличить продажи, а с другой стороны, оптимизировать собственную розницу на 200–300 салонов до конца года»,— пояснила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

МТС и «М.Видео-Эльдорадо» уже сотрудничают — в частности, в магазинах ритейлера продаются контракты МТС, уточнил представитель группы.

Ранее МТС объявила о возобновлении продаж сим-карт в салонах объединенной компании «Связной-Евросеть».