Главные новости к утру 22 августа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе. Позже условия возвращения России в G7 назвал президент Украины Владимир Зеленский.

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Футболисты российского «Краснодара» проиграли греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда play-off Лиги чемпионов. Прошедшая в Пирее встреча завершилась со счетом 4:0. О матче

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