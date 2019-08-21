«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

Футболисты российского «Краснодара» проиграли греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда play-off Лиги чемпионов (ЛЧ). Прошедшая в Пирее встреча завершилась со счетом 4:0.
Голы забили Мигель Анхель Герреро (30), Лазар Ранджелович (78, 85), Даниэль Поденсе (89).
Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа. Победитель попадет в групповой этап ЛЧ, проигравший — в групповой этап Лиги Европы.
Как россияне вышли в раунд play-off ЛЧ — в публикации “Ъ” «"Краснодар" наказал "Порту"».
О матче — в публикации “Ъ” «"Краснодар" не пускают в Лигу чемпионов».
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