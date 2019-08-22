«Краснодар» не пускают в Лигу чемпионов

В среду в Пирее «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом матче раунда play-off футбольной Лиги чемпионов. Хозяева поля забили в ворота российского клуба четыре безответных мяча. Теперь вторая встреча этих соперников, которая состоится 27 августа в Краснодаре, превращается в пустую формальность.

Перед первым матчем раунда play-off Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» все эксперты отмечали, что «Краснодару» будет очень трудно в Пирее. И, возможно, даже труднее, чем на «Драгау» неделю назад, где «быки» наказали «Порту» за определенную недооценку в ответной встрече третьего отборочного этапа и сенсационно завоевали путевку в следующую стадию турнира. Греческий клуб точно не имел проблем с настроем и, как показала практика, успел хорошо подготовиться к сезону, несмотря на то, что еще не стартовал в национальном первенстве. В квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» довольно уверенно разобрался с такими крепкими оппонентами, как чешская «Виктория» и турецкий «Истанбул Башакшехир», послав в их ворота семь мячей и не пропустив при этом ни одного. Кстати, команда португальского специалиста Педру Мартинша не проигрывала уже с февраля.

К сожалению, на сложный выезд «Краснодар» отправился без своего капитана и центрального защитника Александра Мартыновича. Также отсутствовал из-за травмы опытный нападающий Ари, хотя потеря бразильца была все-таки менее чувствительной. В частности, в нападении кубанцы сделали ставку на матерого Маркуса Берга, который в свое время, будучи футболистом «Панатинаикоса», неоднократно играл против «Олимпиакоса» и забил ему три гола. Добавим, что вернулся в основной состав полузащитник Реми Кабелла, пропустивший недавний матч чемпионата России с «Тамбовом». К слову, его противостояние в центре поля с другим французом и плеймейкером «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна вызывало особый интерес. А вот герой второй встречи с «Порту» Магомед-Шапи Сулейманов остался в запасе, и вообще в «основе» оказались лишь три россиянина.

Хозяева стадиона «Георгиос Караискакис» достаточно осторожно начали игру и обошлись без стартового натиска. Наоборот, они как будто вполне осознанно не настаивали на владении мячом и предпочитали ловить «Краснодар» на быстрых атаках, заманивая его на свою половину поля. И первый удар в створ ворот нанес именно «Олимпиакос» — правда, с дальней дистанции, так что вратарь Матвей Сафонов с ним справился. Гости тут же ответили еще более остро, когда Вандерсон бил из пределов штрафной площади и попал в руку хавбека греческого клуба Гильерме. Арбитр матча Карлос дель Серро обратился за помощью к видеоассистентам, однако система VAR не зафиксировала нарушения правил и соответственно не рекомендовала назначить пенальти. Затем Вандерсон снова угрожал воротам «Олимпиакоса», и на сей раз его удар парировал голкипер Жозе Са.

Вроде бы «Краснодар» держал ситуацию под контролем, но сначала на 26-й минуте попросил замену захромавший Кабелла, а на 30-й хозяева усилиями Мигеля Герреро открыли счет. Испанец свободно получил мяч на линии штрафной и из-под защитника Уроша Спаича вогнал его в сетку с рикошетом от штанги. Что касается Кабелла, вместо него вышел Кристоффер Олссон. До перерыва гости провели несколько атак, чья эффективность, впрочем, равнялась нулю. В одном из эпизодов Берг угодил в штангу, но из офсайда. «Олимпиакос» же мог отличиться еще — особенно опасным был удар активного Вальбуэна.

Во втором тайме игра по-прежнему складывалась по сценарию хозяев. Они практически ничего не позволяли «Краснодару» создавать впереди и терпеливо ждали шанса увеличить преимущество. У гостей напрашивался выход на поле Сулейманова, который органично ощущает себя в роли джокера. И на 59-й минуте эта замена последовала, причем нападающему сразу представилась возможность поразить ворота, но он упустил ее, зарядив гораздо выше перекладины. После этого «быки» вывели один на один с вратарем Берга, однако швед сбросил скорость, решил пробить из-за штрафной и промахнулся. Далее он уступил свое место Ивану Игнатьеву, вот только сработала другая тренерская перестановка, когда Педру Мартинш выпустил Лазара Ранджеловича. В итоге на 78-й и 86-й минутах 22-летний серб оформил дубль.

В концовке «Краснодар» вообще абсолютно развалился под прессингом «Олимпиакоса» и на фоне собственной физической усталости. Целая череда технических и позиционных ошибок привела просто к плачевному результату, ведь на 89-й минуте кубанцы пропустили и четвертый гол, который уже совсем издевательским образом забил Даниэл Поденсе. По сути, исход этого противостояния предопределен. В ответном матче, пусть и в родных стенах, «Краснодару» понадобится совершить настоящий подвиг, чтобы ликвидировать такой гандикап. Но, по всей вероятности, третьему российскому клубу в групповом турнире Лиги чемпионов не бывать.

Александр Ильин