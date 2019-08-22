Главные анонсы 22 августа

В Москве президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который посетит Россию с официальным визитом. Вчера российский лидер встречался с президентом Финляндии. Подробнее

В России отмечается День флага. В этом году праздник выпадает на четверг, из-за чего в Москве празднование продлили до ближайших выходных. Подробнее

Коптевский районный суд проведет предварительные беседы по искам государственных предприятий «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» к оппозиционерам о взыскании ущерба из-за проведения несогласованной акции 27 июля в Москве, которую те организовали. Предприятия требуют взыскать более 13 млн руб. с Ильи Яшина, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Владимира Милова, Алексея Навального, Олега Степанова и Георгия Албурова. Иск к оппозиционерам также подал владелец ресторана «Армения». В ответ пользователи Facebook обрушили его рейтинг. Подробнее

Симоновский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста оппозиционеру Алексею Навальному. 24 июля назначил господину Навальному административный арест на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) — политик анонсировал несогласованную акцию 27 июля. Во время ареста, 28 июля, его на один день госпитализировали из-за жалоб на здоровье. Суд решит, засчитывать ли этот день в счет ареста.

В Люблинском суде Москвы продолжится рассмотрение дела движения «Новое величие». Десять фигурантов дела движения «Новое величие» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО; и четверо под домашним арестом. Рустам Рустамов и Павел Ребровский заключили сделку со следствием и получили два года условно и два с половиной года колонии общего режима соответственно. Подробнее о деле

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В португальской Браге пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы UEFA «Брага»—«Спартак». На предыдущем отборе квалификации москвичи обыграли швейцарский «Тун». О новом сопернике москвичей