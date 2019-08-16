Шесть минут «Спартака»

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» на своем поле победил швейцарский «Тун» — 2:1. Красно-белые пропустили первыми, но в начале второго тайма забили два гола. Московский клуб, выигравший и первую встречу — 3:2, уверенно вышел в раунд play-off.

Две победы, одержанные на прошлой неделе — в Швейцарии над «Туном» и в Грозном над «Ахматом»,— немного подняли настроение болельщикам «Спартака» после его невзрачного старта в этом сезоне. Однако швейцарский клуб, отыгравший два мяча по ходу первого матча неделю назад, при поддержке примерно двух сотен самых преданных своих фанатов сразу же начал демонстрировать характер.

Пока вялые хозяева пытались проснуться, гости, несмотря на, казалось бы, безнадежную для них ситуацию, вышли на поле предельно мотивированными и открыли счет.

Точному удару правого защитника «Туна» Штефана Гларнера в дальнюю девятку предшествовали рикошет и крайне неудачные действия обороны «Спартака», спокойно наблюдавшей за тем, как по ее штрафной перемещается мяч. А уже после удара правый защитник Айртон и вратарь Александр Максименко нейтрализовать угрозу не смогли.

Дальше пошли взаимные уколы, порой весьма острые. Спартаковский немец Андре Шюрлле очень хорошо пробил издалека, но на месте оказался голкипер Гийом Фавр, от руки которого мяч отскочил в перекладину. Вскоре Базиль Стильхарт заставил понервничать Александра Максименко. Потом Роман Зобнин прицелился в дальний угол, но не попал. При этом игра между отдельными атаками в целом проходила очень медленно. Казалось, будто главной задачей «Спартака» в данном случае является не выход в следующий раунд Лиги Европы, а экономия сил перед запланированным на понедельник дерби против ЦСКА, о котором понятия не имеет лишь самый активный в составе москвичей — все тот же Андре Шюррле. Утверждать, что хозяева владеют инициативой, можно было с большой натяжкой. Более того, перед самым перерывом «Тун», который в первом тайме даже чуть больше владел мячом, зарядил резкую контратаку, его единственный форвард Симоне Рапп вышел один на один с Максименко, но неудачно пробил низом.

В дебюте второго тайма ничего не менялось до тех пор, пока на левом фланге не разогнался Роман Зобнин, а Шюррле не откликнулся на его навес.

Фавр отразил мяч перед собой, и аргентинец с итальянским паспортом Эсекьель Понсе по-хоккейному сыграл на добивание. Счет сравнялся, но «Тун» не отчаивался, продолжал искать возможности для атак. Причем однажды у него имелся прекрасный шанс: несогласованность Самуэля Жиго и Георгия Джикии привела к тому, что Максименко пришлось снова выручать.

И все-таки ситуация менялась. Швейцарский клуб был обязан раскрываться, и через шесть минут после первого гола красно-белых этим не преминул воспользоваться Резиуан Мирзов, который наконец продемонстрировал то, ради чего его недавно взяли в «Спартак». Он сделал примерно то же самое, что не раз делал в прошлом сезоне, играя за «Арсенал»,— прорвался по левому флангу и точно прострелил в направлении форварда. А им в данном случае оказался все тот же Андре Шюррле. В тот момент, когда мяч нашел ногу чемпиона мира 2014 года, оказавшегося перед воротами «Туна», они уже были пустыми, поскольку попытка Фавра прервать эту передачу оказалась безуспешной.

Оставшиеся полчаса нельзя назвать бессмысленными, однако по большому счету шансов «Тун» уже не имел. Класс «Спартака» все-таки сказался, и самым заметным в его составе оставался все тот же Шюррле, который всего за две недели превратился в одного из лидеров своей новой команды. Теперь немец попробует помочь ей выйти в групповой этап Лиги Европы, где «Спартак», напомним, в прошлом году играл после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Соперник красно-белых по раунду play-off определился поздно вечером в матче «Брага» (Португалия)—«Броннбю» (Дания). Их первая встреча завершилась победой «Браги» — 4:2.

Евгений Федяков