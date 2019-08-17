«Спартак» потянуло на «Брагу»

В раунде play-off футбольной Лиги Европы состоится еще одно российско-португальское противостояние — после того как «Краснодар» сенсационно победил в квалификации Лиги чемпионов «Порту», теперь отношения предстоит выяснить «Спартаку» и «Браге». Фаворитом в этой паре также считается португальский клуб, которому букмекеры отдают незначительное предпочтение. Первый матч пройдет в Браге 22 августа, а через неделю команды встретятся в Москве.

На заключительном отборочном этапе в групповой турнир Лиги Европы «Спартаку» достался куда более сложный соперник по сравнению с швейцарским «Туном», который москвичи прошли в третьем квалификационном раунде. Исходя из результатов последних лет, «Брагу» можно назвать самым сильным португальским клубом после признанных грандов национального футбола — «Бенфики», «Порту» и «Спортинга». В прошлом чемпионате страны, как и в позапрошлом, он неизменно занимал четвертое место, в сезоне-2016/17 опускался на пятую строчку, а до этого еще два раза финишировал четвертым. Был, правда, и провал, когда «Брага» оказалась на восьмой позиции по итогам первенства-2013/14, но переживала она и крутые взлеты. В 2010 году команда из одноименного города стала в Португалии второй, а в 2012-м — третьей, добившись права выступить в Лиге чемпионов. Причем в обоих случаях она успешно преодолела отбор и пробилась в групповой этап. Впрочем, своего наивысшего успеха «Брага» достигла именно в Лиге Европы, когда в 2011 году добралась до финала, где с минимальным счетом уступила «Порту». Если же говорить о ее титулах, нельзя не упомянуть о победе в Кубке Португалии-2015/16, в решающем матче которого она взяла верх над тем же «Порту» в серии пенальти.

В нынешнее межсезонье «Брага» претерпела заметные кадровые изменения. Во-первых, вместо ушедшего в греческий ПАОК Абеля Феррейры команду возглавил 46-летний Рикарду Са Пинту. Кстати, на тренерском поприще известный в прошлом нападающий уже успел поработать не только на родине, но и в Сербии, Греции, Саудовской Аравии, Бельгии, Польше, нигде особо не задерживаясь. Кроме того, «Брагу» покинули несколько футболистов, включая ее лучшего бомбардира в прошлом сезоне Диегу Соузу, который был продан в китайский «Шэньчжэнь», по данным авторитетного портала Transfermarkt, за €5,4 млн. Еще больше клуб выручил за трансферы вингера Педру Нету в итальянский «Лацио» и опорника Мамаду Лума в «Порту» — соответственно €8,5 млн и €7,5 млн. При этом самым дорогим приобретением стал бразильский хавбек Вендерсон Галену, купленный у «Порту» за €3,5 млн.

Сразу отметим, что звезд среди новичков, да и вообще в составе «Браги» нет. Наиболее высоко Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника Рикарду Орту — всего в €9 млн. С другой стороны, и в «Спартаке» дороже стоят лишь двое — Андре Шюррле (€12 млн) и Роман Зобнин (€14 млн). Да и общая трансферная стоимость игроков у «Браги» и «Спартака» практически равнозначная — €90,75 млн и €93,55 млн соответственно. Однако по чисто футбольным качествам, по мнению букмекеров, португальский клуб имеет незначительное превосходство (вероятность его выхода в групповой этап они оценивают в 52–54%), тем более что регламент не позволяет москвичам дозаявить на раунд play-off Гуса Тиля и Джордана Ларссона. Добавим, что «Брага» начала сезон с трех побед и забила десять мячей, семь из которых отправила в ворота датского «Брондбю» в Лиге Европы.

Александр Ильин