«России» прилетело от Пулково

Управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) в августе изменила условия наземного обслуживания для авиакомпаний. Все перевозчики переведены на систему предоплаты услуг, а возможность постоплаты получили только быстрорастущие авиакомпании с пассажиропотоком не менее 480 тыс. человек в год. Такими правилами недоволен базовый перевозчик Пулково — авиакомпания «Россия», которому выставлен счет по задолженности, а также выдано предупреждение о возможном прекращении обслуживания рейсов. В других авиакомпаниях, опрошенных “Ъ”, не считают меру критичной. Аналитики отмечают, что отложенный расчет преимуществен, учитывая, что перевозчики испытывают дефицит оборотных средств.

Теперь оплачивать услуги оператора аэропорта по факту оказания услуг могут только те перевозчики, которые перевозят не менее 480 тыс. человек в год и ежегодно наращивают пассажиропоток как минимум на 10%, сообщили “Ъ” в ВВСС. Все остальные должны вносить предоплату, а если образуется долг, оператор может приостановить обслуживание рейсов перевозчика.

«Авансовая схема оплаты позволяет минимизировать обоюдные коммерческие риски и риски для пассажиров, в том числе риск приостановки обслуживания рейса авиакомпании на вылет из аэропорта Пулково. Кроме того, это исключает риск нарушения валютного законодательства при оплате счетов иностранным авиаперевозчиком»,— считают в Пулково.

В «России» (входит в группу «Аэрофлот», которая контролирует 75% минус одну акцию авиакомпании, блокирующий пакет — у администрации Петербурга) заявили, что «выражают обеспокоенность ситуацией»: авиакомпания получила от оператора аэропорта уведомление о возможном прекращении обслуживания рейсов. «Просроченная задолженность авиакомпании составила якобы 123 млн рублей, тогда как в июле ни о какой задолженности перед базовым аэропортом речи не велось»,— отмечает представитель «России». Доля перевозчика в общем пассажиропотоке Пулково (обслужил 18,1 млн человек) по итогам 2018 года составила 30%. Менеджмент и юридическая служба авиакомпании «Россия» продолжат предпринимать все доступные законом действия в целях недопущения срыва обслуживания рейсов, подчеркивают в компании.

Кроме «России», лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в Пулково по итогам января — июля 2019 года являются «Аэрофлот», «Победа» (также входит в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines и «Уральские авиалинии». В последней “Ъ” заявили, что изменения, введенные Пулково, не являются критичными, авиакомпания не имеет задолженности перед ВВСС. «Пересмотр маршрутной сети зависит только от технической возможности действующего парка воздушных судов и экономики направлений — слотов, пассажиропотока, наличия конкурентов. В связи с этим более критичным является наличие любых эффективных маркетинговых программ аэропортов, готовых и способных поддерживать авиаперевозчиков в развитии новых направлений на период их "раскручивания"»,— ответили в «Уральских авиалиниях» на вопрос “Ъ” о возможном изменении полетов в Пулково. В других авиакомпаниях отказались от комментариев.

В комитете по транспорту, представитель которого входит в совет директоров «России» от Смольного, не прокомментировали ситуацию. За последний год это уже вторая история с авиакомпаниями группы «Аэрофлот», рискующими приостановить полеты из петербургского аэропорта. Так, лоукостер «Победа», не договорившись с погранслужбой Пулково об ускорении проверок международных рейсов из аэропорта, прекратил переговоры об их возобновлении (см. “Ъ” от 14.03.2019). При этом эксперты предполагали, что «Победа» могла под этим предлогом переориентировать самолеты в летнем расписании на более доходные регулярные курортные направления.

Как сообщалось ранее, Смольный планирует продать блокпакет акций в «России», так как обладание ими не влияет на политику компании, а выручить за него можно не менее 1,84 млрд рублей. Эксперты отмечали, что в Пулково фактически нет базового перевозчика: авиакомпания «Россия» не строит систему трансферных маршрутов через аэропорт. Администрация Петербурга также обращалась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить «Аэрофлоту» включить в стратегию развития группы планы по созданию хаба в Пулково силами «России» (см. “Ъ” от 10.12.2018). Ответ «Аэрофлота», который утверждал, что наращивает перевозки из Пулково, чиновников Смольного не удовлетворил, говорит “Ъ” источник в комитете по транспорту.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что конфликты между аэропортами и базовыми перевозчиками возникают регулярно, но ситуации с выставлением ультиматума крайне редки. Он признает, что для авиакомпаний отложенный расчет является преимуществом, учитывая, что перевозчики испытывают дефицит оборотных средств. «Возможно, в ВВСС решили закрутить финансовые гайки»,— добавляет он. После прекращения работы «Победы» на международных линиях из Пулково потеря второго перевозчика, летающего за рубеж, выглядит рискованно, отмечает эксперт. Теоретически заменить «Россию» в аэропорту можно, но не сразу и с потерей пассажиропотока. «Желающие раньше или позже найдутся — как среди российских, так и среди иностранных авиакомпаний»,— считает он. Господин Пантелеев полагает, что столь серьезное давление на базового перевозчика аэропорт может оказывать, если у него есть предварительные договоренности с конкурентами авиакомпании «Россия».

Яна Войцеховская, Герман Костринский