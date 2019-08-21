«ВКонтакте» представила сервис с товарами AliExpress

В приложении «ВКонтакте» появился сервис AliExpress, через который пользователи могут ознакомиться с полным ассортиментом маркетплейса, найти интересные товары и информацию о них, оформить доставку и оплатить заказы. В пресс-службе рассказали, что сервис «разработан на платформе VK Mini Apps, не требует установки и открывается прямо в мобильном приложении соцсети».

«Приложение станет одним из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении "социальной коммерции". Вместе с AliExpress мы развиваем экосистему, где пользователи могут делиться своим опытом покупок и находить интересные товары»,— прокомментировала нововведение руководитель электронной коммерции «ВКонтакте» Ирина Денежкина.

Ранее AliExpress объявил, что будет работать как оптовый поставщик, и товары с торговой площадки появятся в розничных офлайн-магазинах России. Уже сейчас достигнуты договоренности с сетью магазинов техники и электроники «Астмаркет», ведутся переговоры с группой «Дикси».

О том, как на платформу пускают малый и средний бизнес,— в публикации “Ъ”.