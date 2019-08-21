Галямину задержали на выходе из спецприемника

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина вышла из спецприемника в Можайске. После этого ее опять задержали.

Для очередного задержания у выхода госпожу Галямину ожидал «второй оперполк». При выходе из изолятора политик почувствовала себя плохо из-за повышенного давления, поэтому ей вызвали скорую помощь. Как пишет «МБХ Медиа», врачи констатировали у Юлии Галяминой высокое давление, ей дали таблетки. После чего госпожу Галямину посадили в автозак.

«Она будет доставлена в ОВД Тверское для составления административного протокола за призывы выйти на несогласованное мероприятие 3 августа»,— написал в Facebook адвокат Михаил Бирюков.

Фотографии, на которых показано, как Юлию Галямину сажают в автозак, опубликовала координатор юридической службы «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

Напомним, муниципальный депутат была задержана на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля. Госпожа Галямина отбывала административный арест на 15 суток за участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Она была арестована сразу после истечение срока ее прошлого ареста — десять суток за призывы к участию в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

О том, как 200 человек намерены доказать действительность своих подписей в суде — в материале “Ъ”.