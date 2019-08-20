Shell, British Airways и Velocys начнут производство авиатоплива из мусора

Британско-нидерландская энергетическая компания Shell, авиакомпания British Airways и британский стартап Velocys, занимающийся возобновляемой энергетикой, собираются построить в Великобритании первый в Европе крупный завод по переработке мусора в авиационное топливо. Об этом компании объявили во вторник, 20 августа.

Три компании уже инвестировали в этот проект 7,3 млн ($8,8 млн), в общей сложности строительство завода может стоить несколько сотен миллионов фунтов. Завод планируется построить в эстуарии реки Хамбер на северо-востоке Англии. Для строительства завода еще необходимо получить разрешение местных властей, ожидается, что такое разрешение может быть получено к ноябрю. Строительство завода планируется начать в 2021 году, через три года после этого он должен выйти на производство авиатоплива в коммерческих масштабах. Предполагается, что завод будет перерабатывать около 500 тыс. тонн отходов в год.

Переработка мусора в энергию становится все более популярной на фоне тренда на зеленую энергетику — так, распространение получает переработка органических отходов в биогаз.

Подробнее о росте интереса инвесторов к переработке отходов — в публикации “Ъ” «Энергетика мусора получила новый стимул от государства».

Яна Рождественская