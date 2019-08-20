90 тысяч английских детей пойдут в школу без необходимых прививок

Примерно у 90 тыс. пятилетних английских детей, которые пойдут в школу в нынешнем году, не сделаны необходимые прививки от кори, свинки и краснухи. Такие данные опубликованы в понедельник, 19 августа, Управлением здравоохранения Англии (PHE).

Речь идет о втором этапе прививки против кори, свинки и краснухи — первая прививка делается в возрасте 12 месяцев, а вторая — в 3–4 года. Такая прививка не сделана каждому седьмому ребенку такого возраста в Англии, в случае с Лондоном доля детей без такой прививки еще выше — она не сделана примерно у четверти детей. У 30 тыс. детей пяти лет нет даже прививки первого этапа. Кроме того, по данным PHE, примерно 100 тыс. первоклассников не сделана прививка от дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита.

В первом квартале в Великобритании был зафиксирован 231 случай заболевания корью. Еще в 2016 году Великобритания утратила приобретенный ранее статус страны «без кори», присваиваемый Всемирной организацией здравоохранения. PHE призвала родителей проверить, что их детям сделаны все необходимые прививки.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также призвал соцсети бороться с распространением информации о предполагаемой опасности прививок и призывов не делать их. «Я боюсь, что люди просто слушают эту антинаучную чепуху в интернете, все эти антипрививочные вещи, и думают, что делать прививку от кори, свинки и краснухи плохая идея. Это неправильно, пожалуйста, сделайте прививку своим детям»,— заявил господин Джонсон.

О том, как растет недоверие людей к прививкам, читайте в публикации “Ъ” «Люди уважают науку и врачей, но не верят в вакцинацию».

Яна Рождественская