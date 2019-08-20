«Союзмультфильм» получит права на Чебурашку

«Союзмультфильм» договорился с наследниками Эдуарда Успенского о передаче студии исключительных прав на образ Чебурашки. Студия рассмотрит возможность создания новых экранизаций с использованием этого персонажа и интересуется правами на еще одно произведение писателя.
ФГУП «Фильмофонд киностудии “Союзмультфильм”» договорилось с наследниками Эдуарда Успенского о передаче студии исключительных прав на использование персонажа Чебурашка, заявила журналистам сегодня глава анимационной студии Юлиана Слащева. «Год назад мы договорились только о передаче прав на “Простоквашино” на условиях пожизненных отчислений Эдуарду Успенскому и его наследникам. На тех же условиях мы сейчас договорились о передаче прав по Чебурашке»,— сообщила госпожа Слащева. По ее словам, студия уже достигла принципиальной договоренности с основной наследницей Эдуарда Успенского — его супругой, сейчас документы находятся на стадии «формального согласования» в Минкульте и Росимуществе.
Сегодня студия представила премьеру мультфильма «Переезд!» памяти Эдуарда Успенского. «Мы сделали шестиминутный мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы в технологии 3D»,— отметила Юлиана Слащева. По ее словам, мультфильм объединяет анимационные фрагменты и документальные кадры, его режиссером выступила Инна Евланникова.
Также студия интересуется правами на еще одно произведение Эдуарда Успенского, которое до этого не было экранизировано, его название пока не раскрывается.
В августе 2018 года писатель и сценарист Эдуард Успенский предоставил студии «Союзмультфильм» исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев этих мультфильмов. В сделку вошли права на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», а также права на десять еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино». Условия сделки не раскрывались. Контракт помог урегулировать спор между Эдуардом Успенским и студией: ранее автор написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сказал, что «Союзмультфильм» снимает продолжение «Простоквашино» без его согласия.
Чебурашка придуман Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и ее продолжений. Писатель в 1990-е годы оформил права на торговую марку «Чебурашка» и не раз судился по этому поводу с производителями товаров, в частности с кондитерской фабрикой «Красный Октябрь». Он судился и с другими компаниями, которые используют образы его героев. В частности, в 2010 году писатель проиграл суд против компании «Флэш-мастер», которая по лицензии «Союзмультфильма» выпускала USB-накопители в виде Чебурашки и Кота Матроскина. 14 августа 2018 года Эдуард Успенский умер на 81-м году жизни.
Детский писатель должен любить играть. Эдуард Успенский играл всю жизнь. Страсть и азарт позволили ему не терять интереса к жизни до самых последних дней, а для многих других писателей он стал достойным примером отстаивания своих прав.
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