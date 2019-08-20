«Союзмультфильм» получит права на Чебурашку

«Союзмультфильм» договорился с наследниками Эдуарда Успенского о передаче студии исключительных прав на образ Чебурашки. Студия рассмотрит возможность создания новых экранизаций с использованием этого персонажа и интересуется правами на еще одно произведение писателя.

ФГУП «Фильмофонд киностудии “Союзмультфильм”» договорилось с наследниками Эдуарда Успенского о передаче студии исключительных прав на использование персонажа Чебурашка, заявила журналистам сегодня глава анимационной студии Юлиана Слащева. «Год назад мы договорились только о передаче прав на “Простоквашино” на условиях пожизненных отчислений Эдуарду Успенскому и его наследникам. На тех же условиях мы сейчас договорились о передаче прав по Чебурашке»,— сообщила госпожа Слащева. По ее словам, студия уже достигла принципиальной договоренности с основной наследницей Эдуарда Успенского — его супругой, сейчас документы находятся на стадии «формального согласования» в Минкульте и Росимуществе.

Сегодня студия представила премьеру мультфильма «Переезд!» памяти Эдуарда Успенского. «Мы сделали шестиминутный мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы в технологии 3D»,— отметила Юлиана Слащева. По ее словам, мультфильм объединяет анимационные фрагменты и документальные кадры, его режиссером выступила Инна Евланникова.

Госпожа Слащева уточнила, что «Союзмультфильм» рассмотрит возможность новых экранизаций «Чебурашки».

Также студия интересуется правами на еще одно произведение Эдуарда Успенского, которое до этого не было экранизировано, его название пока не раскрывается.

В августе 2018 года писатель и сценарист Эдуард Успенский предоставил студии «Союзмультфильм» исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев этих мультфильмов. В сделку вошли права на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», а также права на десять еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино». Условия сделки не раскрывались. Контракт помог урегулировать спор между Эдуардом Успенским и студией: ранее автор написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сказал, что «Союзмультфильм» снимает продолжение «Простоквашино» без его согласия.

Чебурашка придуман Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и ее продолжений. Писатель в 1990-е годы оформил права на торговую марку «Чебурашка» и не раз судился по этому поводу с производителями товаров, в частности с кондитерской фабрикой «Красный Октябрь». Он судился и с другими компаниями, которые используют образы его героев. В частности, в 2010 году писатель проиграл суд против компании «Флэш-мастер», которая по лицензии «Союзмультфильма» выпускала USB-накопители в виде Чебурашки и Кота Матроскина. 14 августа 2018 года Эдуард Успенский умер на 81-м году жизни.

Валерия Лебедева