Ущерб по делу братьев Магомедовых увеличился до 11 млрд рублей

Следствие в окончательной редакции обвинения совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым увеличило сумму ущерба по делу до 11 млрд руб., добавив два эпизода мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд руб. вместо 2,5 млрд руб. Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь — девять»,— рассказал собеседник агентства.

Источник “Ъ” подтвердил, что основные следственные действия по делу закончены. Сумма ущерба выросла, поскольку были проведены экспертизы, показавшие иные объемы хищений. Собеседник “Ъ” отметил, что до конца недели братья Магомедовы должны приступить к ознакомлению с материалами дела, насчитывающими более 1 тыс. томов, после завершения процедуры дело направят на утверждение в Генпрокуратуру.

Совладельцев группы «Сумма» задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах. В июне Мосгорсуд продлил им арест до 30 сентября. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Как считают в Следственном комитете России, фигуранты дела организовали ОПС для хищения средств, выделяемых на различные проекты, в том числе связанные с подготовкой чемпионата мира по футболу в России.

Подробнее о развитии дела читайте в материале “Ъ”.