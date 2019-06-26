Суд продлил арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд продлил до 30 сентября арест совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Как сообщает ТАСС, аналогичное решение суд вынес и в отношении экс-главы компании «Интэкс» Артура Максидова.

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Совладельцев группы «Сумма» задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах минимум на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Как считают в Следственном комитете России, фигуранты дела организовали ОПС для хищения средств, выделяемых на различные проекты, в том числе связанные с подготовкой чемпионата мира по футболу в России.

Подробнее о развитии дела читайте в публикации “Ъ”.