В центре Москвы 24 августа пройдет митинг в честь Дня российского флага

В субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова в Москве состоится митинг-концерт в честь Дня российского флага (он отмечается 22 августа). Ранее столичная мэрия отклонила четыре заявки на проведение в центре города оппозиционных митингов и шествий в эту дату, а организаторам акций предложила перенести их в спальный район Марьино.

Как сообщает Русская служба BBC, инициаторами митинга-концерта стали Российская ассоциация героев и Российский союз ветеранов Афганистана. Акция рассчитана на 50 тыс. человек. Вице-президент Российской ассоциации героев, депутат Госдумы от Москвы Николай Антошкин («Единая Россия») рассказал, что провести концерт на проспекте Сахарова предложила мэрия, она же помогает в его организации. Целью митинга он назвал «патриотическое воспитание молодежи». В мэрии Москвы пока никак не прокомментировали информацию.

С конца июля в столице продолжаются протесты, поводом для которых стал отказ зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа состоялась одобренная столичными властями акция. По оценкам «Белого счетчика», на нее пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга на «мирной прогулке» задержали свыше 200 человек. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах. При этом он добавил, что граждане имеют право на мирный протест.

Как идет суд над участниками массовых беспорядков, читайте в публикации “Ъ”.