Документы Минфина нашли на свалке

Из высоких кабинетов на свалку в лесу: документы Министерства финансов обнаружились на несанкционированном полигоне под Наро-Фоминском. Видеозапись находки опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах бумаги за подписью министра Антона Силуанова, запросы на командировочные расходы и различные служебные записки, в том числе с личными данными сотрудников ведомства.

В Минфине “Ъ FM” сообщили, что работают в соответствии с регламентами, а секретные и конфиденциальные документы утилизируют строго по установленным правилам. Ведомство запросило разъяснения от компании-подрядчика по вывозу мусора. Однако название компании в пресс-службе Минфина не уточнили и на дополнительные вопросы не ответили. Как бумаги федерального министерства оказались на свалке? И могла ли там содержаться секретная информация?

Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина пояснила “Ъ FM”: конфиденциальные документы вряд ли могли попасть в мусор, но на несанкционированном полигоне бумаги все равно не должны были оказаться. «Данными владеет держатель этой информации, и только он может определить, требует ли данная документация уничтожения или нет. И, может быть, действительно документы, которые оказались у посторонних лиц, не имели того статуса, который требовал бы их уничтожения. Но тут, конечно, возникает вопрос к исполнителю услуги, то есть к вывозу отходов, их сортировке, отборе на переработку, передаче на захоронение — этот цикл в услуге заложен. Тот, кто обеспечивает работы по данному договору, должен был все это провести в комплексе. И если бы процедура по обращению с отходами была соблюдена полностью, они не могли бы оказаться на несанкционированной свалке. Это нарушение установленной законодательством территориальной схемы по обращению с отходами»,— заявила Бачина.

Больше всего вопросов в данном случае остается к Минфину, говорит председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин. Подобные бумаги не должны попадать в мусорку, а если так случилось, то нет гарантий, что и секретные документы не оказались на свалке. «По регламенту этого не могло произойти. Это значит, что у них где-то есть нарушения по закону. Есть персональные данные, данные для служебного пользования — это уже достаточно существенно. Что касается вопроса гостайны, если регламент нарушен, если он вообще существует, потому что я что-то его не припомню, чтобы у них он был, то им надо проверять все.

Это плохой прецедент, который означает, что у них документы не проходят шредер, или кто-то уносит их домой, потом выкидывает просто в мусорку, и их находят, или в самом Министерстве финансов плохо организовано уничтожение бумаги.

Если Министерство финансов немедленно не объявило о том, что они запустили процесс внутреннего расследования, тревожно становится за него»,— считает Бегтин.

Это уже не первый случай, когда служебные документы оказываются выброшенными на свалку. Например, на прошлой неделе в Свердловской области в лесу были обнаружены материалы уголовных дел с фотографиями с мест преступления, подробностями допросов и личными данными свидетелей.

Григорий Колганов