Полиция и СКР проводят проверку информации о свалке уголовных дел в Свердловской области

Полиция и следственное управление СКР по Свердловской области проводят проверку информации о свалке уголовных дел недалеко от деревни Шайдурово. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых.

«Правдивость появившихся в соцсетях и СМИ сведений проверяется как представителями МВД, так и нашими коллегами из регионального СК»,— рассказал Валерий Горелых.

О свалке ранее сообщали местные СМИ. Известно, что жители Шайдурово обнаружили свалку, где вместе с бытовым мусором лежали материалы уголовных дел и другие документы из полиции с персональными данными.