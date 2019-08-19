«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футбольный клуб «Спартак» обыграл ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на домашнем стадионе московского «Спартака» «Открытие Арена», завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Самуэль Жиго (59, 79) — Марио Фернандес (68).

«Спартак» с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА с 10 очками на шестом месте.

В седьмом туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 25 августа. В тот же день ЦСКА дома сыграет с «Ахматом».

О матче читайте в публикации “Ъ” «"Спартак" выиграл дублем».