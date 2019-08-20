«Спартак» выиграл дублем

Шестой тур чемпионата России завершился самым принципиальным и востребованным в отечественном футболе противостоянием. «Спартак» на своем стадионе обыграл — 2:1 — ЦСКА в щедром на неожиданные сюжетные повороты матче благодаря дублю защитника Самуэля Жиго.

Главное отечественное дерби очень долго не давало явных намеков на чей-то перевес. В первые четверть часа мог возникнуть соблазн поставить на «Спартак». Тонус, на котором он за четыре дня до матча с ЦСКА одолел в квалификации к Лиге Европы «Тун», никуда не делся, и спартаковцы смотрелись живо. Андре Шюррле, вообще, кажется, был везде — справа, слева, в центре.

Впрочем, злой соседкой этой живости была суета. Незадачливости в спартаковских атаках было ровно столько же, сколько скорости. А самым запоминающимся эпизодом в эти четверть часа с участием Шюррле был тот, в котором он, в очередной раз разрезая рывком поперек штрафную и уже собираясь бить, воткнулся в своего партнера Гуса Тила и был вынужден уступить тому удар, получившийся неопасным.

Тил, в чьи обязанности вроде бы входит контролировать опорную зону, вскоре очутился напротив ворот в куда более удобной ситуации. И снова с по-настоящему опасным ударом не сложилось. Как не сложилось с ним у форварда ЦСКА Федора Чалова, упершегося в голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Вскоре у того же Чалова был уже абсолютно грандиозный момент. Почти все хорошее, что ЦСКА создавал на чужой половине, он создавал, подключая, как это часто бывает, правый фланг, Марио Фернандеса. И новое подключение обеспечило Чалову возможность пальнуть с расстрельной дистанции, на убой. Палил он даже дважды, но оба раза на пути мяча барьером вставали спартаковцы — защитник Андрей Ещенко и Максименко.

Поводом пересмотреть расклад в пользу ЦСКА был не только этот момент, а то, что за ним последовало. После него армейцы очень недурно пожимали «Спартак», прессинговали. С переходом центральной линии у хозяев возникали колоссальные проблемы. И несчастье с Дмитрием Ефремовым, которому после столкновения с Самуэлем Жиго пришлось покидать поле, армейский рисунок не испортило. ЦСКА производил впечатление команды, которой удалось нащупать способы доставлять соперникам постоянный дискомфорт.

Однако перед перерывом «Спартак» голову все-таки поднял. И Шюррле опять рассек армейскую защиту, направляясь в сторону Тила. Голландец, несмотря на то что, подстраиваясь под пас немца, едва не упал, нанес неприятный для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева удар — сильный, такой, что, угоди он в угол, скорее всего, означал бы взятие ворот. Но в угол Тил не попал.

Дальше было еще веселее. ЦСКА, отдохнув, казалось, добавил в злости, плотности. Это было уже похоже не на поддавливание, как в середине первого тайма, а на полноценное давление: вот-вот — и спартаковская защита затрещит. Но треснула защита армейская.

Гол родился из армейской атаки, из потери Николы Влашича, после которой «Спартак» развернул удивительно резкий выпад. Его финал исполнили Андре Шюррле и каким-то образом успевший примчаться вперед центральный защитник Самуэль Жиго. Шюррле вырезал классную мягкую передачу чуть назад, а Жиго, нырнув, классно переправил ее головой в ворота впритык к стойке.

А следующая пятиминутка была пятиминуткой натуральной армейской паники. ЦСКА переваривал ЧП с трудом, и то, что не пропустил еще,— заслуга исключительно Игоря Акинфеева. Голкипер взял два не просто сложных, а «мертвых» удара — от того же Жиго и Зелимхана Бакаева.

А придя в себя, ЦСКА отыгрался. Его наскок смотрелся захлебнувшимся — спартаковцы, попотев, вынесли мяч подальше от штрафной. Однако там, в двух с половиной десятках метров от ворот, его подобрал Марио Фернандес, а его мощный выстрел, слегка задев Жиго, ввинтился в дальний нижний угол.

Без обязательного, какие бы нормы, регламенты и законы ни принимались, элемента любого дерби с участием «Спартака» и ЦСКА — файеров на трибунах — в понедельник, конечно, не обошлось. Дым от них был густым и не рассеялся за те несколько минут, на которые арбитр Сергей Карасев прервал матч. А телеоператоры с удовольствием наводили камеры на Жиго: ему на бровке капали чем-то в слезящиеся глаза… Дым еще висел над спартаковским стадионом, когда его хозяева подавали угловой, и мяч через отскоки пробрался к вратарской, где его караулил все тот же Жиго. Дубль он все-таки оформил.

Дым продолжал висеть над стадионом и во время штурма, устроенного в ответ на французский дубль армейцами. Ярости, страсти в нем было в изобилии. Хладнокровия, расчета — немного меньше. «Спартак» удержал победу и благодаря ей опередил в турнирной таблице ЦСКА, поднявшись из ее серединки в лидирующую группу.

Алексей Доспехов