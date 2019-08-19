Прокуратура Татарстана начала проверку по отравлению детей в Иннополисе

Прокуратура Татарстана проверяет информацию об отравлении детей в летнем лагере в Иннополисе, которая появилась в СМИ, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, четыре ребенка были доставлены из лагеря в Республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления. В связи с этим представителям надзорного ведомства предстоит выяснить детали ЧП, причины и условий, способствовавшие происшествию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура республики взяла ситуацию под свой контроль.

Напомним, что в минувшую субботу дети из летнего лагеря Иннополиса ездили на экскурсию в столицу республики. Во время мероприятия они пообедали в одном из казанских кафе и затем вернулись в Иннополис. После отбоя 31 ребенок обратился к вожатым с жалобами на расстройство желудка. Четырех из них госпитализировали в больницу.

"Ъ-Казань"