20 июня 2020 года ФК «Урожай» может быть переименован в «Кубань»

У правопреемника футбольного клуба «Кубань» - команды «Урожай» есть шанс вернуть старое название, об этом сообщил новый гендиректор клуба Станислав Лысенко. Это может произойти 20 июня следующего года. Подробности обратного ребрендинга господин Лысенко раскрывать не стал.

Напомним, ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки. По итогам прошлого сезона клуб занял второе место в дивизионе «Юг» ПФЛ. Станислав Лысенко сменил на посту гендиректора Дмитрия Градиленко, которого в июне дисквалифицировали за попытку подкупа игроков ФК «Черноморец».

Андрей Ульченко