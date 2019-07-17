49 детей из Татарстана госпитализированы с пищевым отравлением из лагеря в Крыму

В больницу Евпатории с признаками пищевого отравления доставили пять вожатых и 49 детей из Татарстана, которые отдыхали в детском оздоровительном лагере «Лучистый». Как рассказали ТАСС в медучреждении, угрозы жизни пациентам нет, а их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Возраст детей от семи до 17 лет. У всех обратившихся к медикам регистрируется рвота и диарея, трое в реанимации. Всего в лагере находится 700 человек. На месте работают специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым, которые выясняют причину отравления.

Власти Татарстана взяли ситуацию под личный контроль, сообщила «Татар-информ» представитель Казанского кремля Лилия Галимова — в частности, находящаяся в рабочей поездке детский омбудсмен при президента Татарстана Гузель Удачина посетила детей в больнице. По словам госпожи Удачиной, в Крыму началось расследование инцидента, проводится заседание региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям

СКР в Крыму начали доследственную проверку по факту произошедшего.

“Ъ-Казань”