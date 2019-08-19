Полковника взяли на ведомственной стоянке

Суд санкционировал арест на два месяца заместителя начальника управления организации тылового обеспечения УМВД по региону Евгения Терехова. Полковник внутренней службы, задержанный прямо на автостоянке возле офиса полицейского управления, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от представителя генподрядчика по строительству нового здания УМВД. Офицер своей вины не признает и считает, что его оговорили.

Оперативная разработка полковника Евгения Терехова началась, по сведениям “Ъ”, после того, как на него написал заявление представитель генподрядчика на строительстве нового здания УМВД России по Ярославской области на проспекте Фрунзе. Генподрядчиком является московское ООО «Промтехнополис», специализирующееся на строительстве объектов, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства. Контракт с компанией стоимостью 350 млн руб. был заключен в 2015 году, в январе текущего года административное здание было передано в эксплуатацию.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом следствия, рассказал, что полковник был задержан 16 августа на автостоянке возле «старого» здания УМВД России на улице Республиканской в центре Ярославля. «Прямо под камерами он пошел к припаркованному автомобилю за взяткой. Рядом стояла машина с чекистами, они были наготове»,— пояснил собеседник “Ъ”. По данным источников “Ъ”, размер незаконного вознаграждения составил 2,5 млн руб. Уже на следующий день, 17 августа, Кировский районный суд Ярославля по ходатайству следствия (расследованием занимается региональное управление Следственного комитета России, СКР) заключил господина Терехова под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) до 15 октября. Своей вины полковник не признал. Его адвокат Александр Толянин сообщил “Ъ”, что тот считает свое уголовное дело «оговором недобросовестного подрядчика». Размер взятки (в ходатайстве следствия говорилось о сумме «более 1 млн руб.»), по мнению защитника, специально определен для того, «чтобы создать обвинение в особо тяжком преступлении».

В СУ СКР по Ярославской области отказались комментировать “Ъ” ход расследования. Руководство регионального УМВД назначило в связи с арестом Евгения Терехова внутреннюю проверку, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. «В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности»,— сказали в пресс-службе управления.

Александр Тихонов, Ярославль