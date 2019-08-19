Технологичные, но несовременные

Европейские работники обладают наибольшим набором компетенций, востребованным на мировом рынке труда, в сферах бизнеса, технологий и больших данных. В число стран мира, показавших относительно неплохие результаты в рейтинге навыков Coursera, опубликовавшей оценки на основании в том числе внутренней аналитики одной из крупнейших в мире образовательных платформ, вошла и Россия. Однако, по оценке экспертов Coursera, ее образовательной системе и ее «продукту» — российским жителям — по-прежнему не хватает ориентации на современные тренды развития производств.

Две трети населения планеты не имеют достаточных компетенций в таких сферах, как бизнес, новые технологии и большие данные. Такие выводы можно сделать из исследования американской образовательной платформы Coursera, которая опубликовала собственный рейтинг востребованных навыков на основании в том числе данных внутренней аналитики компании. Ее специалисты оценили распространенность шести ключевых компетенций, например, знание статистки, финансов, маркетинга, для каждой из трех вышеупомянутых сфер — именно они, по мнению авторов исследования, испытывают наибольшую потребность в новых специалистах.

Высокое владение навыками, необходимыми для успешной карьеры в сферах бизнеса, новых технологий и больших данных, продемонстрировали специалисты из ЕС. Большинство из 24 европейских стран заняли лидирующие позиции в рейтинге Coursera по всем трем направлениям. Восемь стран — Финляндия, Швейцария, Австрия, Швеция, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды — находятся в топ-10 рейтинга. В целом Западная Европа доминирует в сфере бизнеса, а Восточная — в технологиях.

Россия, согласно результатам рейтинга, сильнее в технологиях (18-е место) по сравнению с бизнесом (28-е место) и сферой больших данных (25-е место). Впрочем, результат России авторы рейтинга объясняют скорее наследием советского времени, когда математике и другим точным наукам уделяли особое внимание на всех уровнях образования, чем достижениями современной образовательной системы РФ. При этом, хотя технологический потенциал РФ является многообещающим, сейчас для России наступило критическое время инвестировать в будущие таланты. С одной стороны, ее население сокращается и стареет, с другой, его большая часть занята на низкотехнологичных рабочих местах, которые легко могут быть автоматизированы в ближайшем будущем.

США, по оценке аналитиков Coursera, находятся в середине каждого из рейтингов по трем областям (бизнес — 18-е место, технологии — 22-е место, большие данные — 16-е место). Однако внутри страны навыки распределены неравномерно. Так, западные регионы лидируют в технологиях и больших данных, центральные районы показывают высокие результаты в сфере бизнеса.

Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, а также Латинская Америка имеют высокий уровень неравенства в навыках. Так, например, Азиатско-Тихоокеанский регион находится на крайних позициях в глобальных рейтингах бизнеса. Если Новая Зеландия (6-е место) и Австралия (9-е место) приближаются к его вершине, то Пакистан (57-е место) и Бангладеш (59-е место) находятся на дне. На Ближнем Востоке и в Африке Израиль является лидером в каждой из трех областей, в то время как Нигерия является последней в области науки о данных. Наконец, в Латинской Америке Аргентина находится на 1-м месте в области технологий — что резко контрастирует с низкими показателями в Колумбии (49-е место) и особенно Мексике (43-е место), традиционно гораздо более тесно связанной с рынком труда США.

Анастасия Мануйлова