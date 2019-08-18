Главные новости к утру 18 августа

63 человека погибли, более 180 ранены в результате взрыва, прогремевшего на свадьбе в Кабуле. В МВД Афганистана сообщили, что бомбу на свадебное торжество пронес и взорвал смертник.

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, задержанного после несанкционированной акции 27 июля в Москве завершено, сообщила его адвокат Светлана Байтурина. По ее словам, следствие исключило из обвинения ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), но оставило ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подробнее о «московском деле».

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати. В финале Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. О другой «российской» сенсации турнира.

Российский фильм «Отпуск» Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно. О результатах кинофестиваля.

Известный мультипликатор Ричард Уильямс, принимавший участие в создании фильма «Кто подставил кролика Роджера», умер в возрасте 86 лет. Фильм получил два «Оскара» и премию BAFTA.

В Перми по факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело. В результате аварии погибла женщина и были госпитализированы 33 человека, из которых 10 — дети.