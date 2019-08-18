СМИ: при взрыве на свадьбе в Афганистане погибли не менее 40 человек

Не менее 40 человек погибли, 100 ранены в результате взрыва, прогремевшего на свадьбе в Кабуле, сообщило издание Tolo News со ссылкой на источники. Ранее факт взрыва подтвердили изданию в министерстве внутренних дел Афганистана.

#Breaking - Explosion reported at a wedding hall in the west of Kabul. Casualties feared. pic.twitter.com/axoAnF5Dql — TOLOnews (@TOLOnews) 17 августа 2019 г.

Взрыв произошел в 22:40 по местному времени в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. Как уточняет издание, в Афганистане на свадебных церемониях обычно присутствует более 400 гостей.

Позднее МВД Афганистана сообщило о 63 убитых и 182 раненных.