Адвокат обвиняемого в нападении на бойца ОМОНа на акции 27 июля сообщил о завершении следствия

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, задержанного после несанкционированной акции 27 июля в Москве, завершено, сообщила ТАСС его адвокат Светлана Байтурина. Молодой человек попытался приподнять забрало шлема одного из сотрудников ОМОНа во время митинга.

«Предварительное следствие по делу Жукова завершено. Мой подзащитный знакомится с его материалами»,— сказала адвокат. По ее словам, следствие исключило из обвинения в окончательной редакции ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), но оставило ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Согласно ч. 1 ст. 318 УК РФ, Кириллу Жукову может грозить штраф в размере до 200 тыс. руб., или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

По словам господина Жукова, на митинге он решил пошутить и отогнул пластиковое забрало сотрудника ОМОНа в оцеплении. Он помещен под стражу до 27 сентября.

Кирилл Жуков, ранее служивший во внутренних войсках, один из 14 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного Следственным комитетом России (СКР) после несанкционированной акции 27 июля в Москве. Свою вину молодой человек не признает.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России раннее направил письмо в Генеральную прокуратуру на имя Юрия Чайки с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении участников акции. В Генпрокуратуре не ответили на запрос “Ъ” о том, получил ли господин Чайка письмо главы СПЧ и планирует ли давать указание, о котором просят правозащитники.

Об аресте фигурантов уголовного дела читайте в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест “беспорядкам”».

Об озабоченности СПЧ возбуждением уголовного дела — в публикации “Ъ” «Протестующих защитили на примере болельщиков».