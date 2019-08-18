Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати. Восьмая ракетка мира Медведев одержал победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3. В финале россиянин встретится с 19-й ракеткой мира бельгийцем Давидом Гоффеном.

Сенсацией на турнире в Цинциннати также стала победа россиянина Андрея Рублева над Роджером Федерером. Ранее швейцарец побеждал на этом турнире семь раз.

О громкой победе россиянина читайте в материале “Ъ” «Андрей Рублев вынес икону».