В результате пожара на шахте в Кузбассе никто не пострадал

В Кузбассе в шахте «Грамотеинская» произошел пожар, 43 человека были эвакуированы, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС по региону. В пожаре никто не пострадал.

«В шахте находились 48 человек на момент возгорания. Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты. Пострадавших нет»,— сказали в пресс-службе ведомства. Пожар возник на глубине 200 метров на ленточном конвейере. После произошедшего возгорания работа шахты приостановлена на неопределенный период.

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22 декабря 2018 года в результате пожара на шахте в Соликамске в Пермском крае оказались заблокированными 9 горняков. Их тела удалось обнаружить только на следующий день. По факту гибели рабочих было возбуждено уголовное дело.

О поиске виновных в трагедии в Соликамске читайте в материале “Ъ” «Следствие закончило со сварочными работами».