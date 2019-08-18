Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии

Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression. Он покинул Россию в 2018 году.

«Поздравляем нашего товарища, хоть и не с победой над силовиками, но хотя бы с тем, что он в безопасности!»,— говорится в сообщении проекта в Telegram.

По версии ФСБ, «террористическое сообщество "Сеть"» было создано не позже 2015 года для «свержения власти». В деле фигурируют 11 молодых людей, в том числе антифашисты, анархисты и левые активисты. Некоторые из фигурантов жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ, однако военное следственное управление Следственного комитета России отказалось возбуждать уголовное дело.

О начале процесса по делу «Сети» — в публикации “Ъ” «Подсудимым раздали роли».

О том, как президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с делом «Сети» — в материале “Ъ”.