Путин пригласил на юбилей Победы Бориса Джонсона и Ким Чен Ына

Владимир Путин пригласил на празднование 75-летия Победы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее приглашение на юбилей Победы были отправлены канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту США Дональду Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Глава французской республики уже подтвердил свое присутствие в Москве 9 мая будущего года.

«Мы вчера направили приглашение Борису Джонсону, Ким Чен Ыну заранее направили (...) Французская сторона, кстати, уже подтвердила участие своего президента в мероприятиях, посвященных 75-летию 9 Мая»,— сообщил журналистам помощник господина Путина Юрий Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

На мероприятия в честь 74-й годовщины Дня Победы в этом году зарубежные лидеры приглашены не были.