Худруком Театра имени Волкова станет Сергей Пускепалис

Актер и театральный режиссер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис будет назначен художественным руководителем Театра имени Волкова (находится в Ярославле). «Подавляющим большинством голосов победила концепция (развития театра.— “Ъ”) Сергея Пускепалиса»,— объявил заместитель министра культуры России Павел Степанов (цитата по ТАСС). Его представят труппе 19 августа.

Господин Пускепалис уже работал в Театре имени Волкова: с 2009 по 2011 год он был его главным режиссером. В настоящий момент Сергей Пускепалис является заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Сергей Пускепалис окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет ГИТИС. Он работал режиссером в театре «Понедельник» (Самара), Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина и Театре Олега Табакова. Также Сергей Пускепалис снимался в кино и на телевидении.

Напомним, что Театр имени Волкова остался без руководства после того, как сначала уволили директора Алексеей Туркалов, а после этого заявление об уходе написал художественный руководитель Евгений Марчелли. Между ними до этого произошел серьезный конфликт, в который пришлось вмешаться министру культуры Владимиру Мединскому.

О причинах кризиса — в материале “Ъ FM” «Волковский театр переживает раскол».