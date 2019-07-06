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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ   |  купить фото

Волковский театр переживает раскол

Почему директор и художественный руководитель покинули свои должности

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Волковский театр в Ярославле остался без руководства. Вслед за директором Алексеем Туркаловым его покинул художественный руководитель Евгений Марчелли. Об этом «Ъ FM» сообщил сам режиссер. Между ними произошел конфликт, который привел к расколу в ярославском театре. В ситуацию пришлось вмешаться министру культуры Владимиру Мединскому. Он и уволил Туркалова, поскольку «так управлять театром нельзя». А после этого заявление об уходе написал и Марчелли.


Конфликт обострился после решения властей объединить Волковский театр с Александринским в Санкт-Петербурге. От этой идеи отказались, но обстановка только ухудшилась, рассказал Евгений Марчелли: «Ситуация войны, которая случилась, не только в театре, она вылилась и в город, и во власть, и там такое обострение. Конечно, в ней виноваты обе стороны. Я свою вину признаю и понимаю, что был некорректен, наверное, не дипломатичен, не тонок. Я бился не за себя, а за театр, чтобы уберечь его от этого кошмара, в какой он попал при правлении Туркалова. Конфликт начался сразу, с первого его прихода в театр. в истории с объединением мы заняли разные позиции. Я, естественно, был сторонником этой идеи и не поддержал людей Министерства культуры, а Туркалов категорически не принял и обратился к жителям области с просьбой поддержать его обращение, защитить театр от жуткого меня, который хочет продать театр Александринки. Власть его поддержала и дала ему полный карт-бланш, и человек начал творить в театре кошмар. Он взял все в свое управление, нарушив устав, трудовые договора. Ввелся полицейский режим, террор, преследования, увольнения, и так далее. В общем, он сделал жизнь невозможной. Труппа восстала».

Ранее к Владимиру Мединскому обратились артисты театра с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с Туркаловым. Увольнению директора в труппе многие рады, но уход художественного руководителя для всех оказался шоком. «Ъ FM» поговорил с артистами театра им. Волкова.

Дарья Таран, актриса: «На данный момент моей жизни это катастрофа. Для театра, для меня лично это вообще смерти подобно. Я не знаю, что делать, как жить, потому что, когда я пришла на службу, пригласил меня Евгений Жозефович. Он увидел во мне актрису, занимал меня в своих спектаклях, также благодаря ему, наверное, меня заметили и другие режиссеры. Он мне помогал, он воспитывал как артистку. Мне кажется, Евгений Жозефович просто так на ровном месте этого бы не сделал».

Максим Подзин, актер: «Девчонки плачут, парни грустят. Нашему художественому руководителю Евгению Марчелли, за которого мы так яростно боролись, с кем бы нам хотелось вести дальнейшую театральную и творческую жизнь, пришлось уволиться, потому что, я так понимаю, конфликт должен был быть решен окончательно и со всех сторон».

Временно руководить Волковским театром будет Юлия Серова — замдиректора по финансам. Художественного руководителя Минкультуры представит в августе. Едва ли ведомство сможет найти достойную замену Марчелли, считает театральный критик Марина Тимашева: «Хорошо, допустим, Евгений Марчелли устал, и я готова это понять. Но каким-то образом подготовить свой уход, пригласить, в конце концов, какого-то человека заранее, в котором бы он видел того, кто станет его преемником, что-то предложить, какой-то вариант, но не так. Я даже сама заикаюсь от неожиданности и невероятности такого рода результата.С одной стороны, конечно, мы можем назвать довольно длинный список фамилий хороших режиссеров, но ни у одного из этих людей нет опыта художественного руководства».

Сам Евгений Марчелли пока не планирует работать художественным руководителем. Ближайшие годы он будет трудиться приглашенным режиссером.

Иван Корякин


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