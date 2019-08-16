Россияне на мобильных устройствах больше всего времени проводят в играх

Самым популярным приложением на смартфонах в России стала игра Gardenscapes, представляющая собой головоломку, в которой нужно перемещать соседние элементы на игровом поле, чтобы собирать их в ряды по три. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Mediascope. Приложение установлено более чем на 90 млн устройств в мире и приносит создателям из компании Playrix ежегодный доход в $880 млн.

Россияне в среднем проводят за Gardenscapes 46 мин. в день. В целом ее ежемесячная аудитория в России составляет 1,5 млн человек.

На втором месте другая игра Playrix — Homescapes, ответвление основной серии с той же игровой концепцией. В ней пользователи проводят в среднем 41 мин. в день. На третьем месте приложения для чтения книг FBReader с ежемесячной аудиторией в 1,5 млн человек, пользователи в среднем проводят в приложении 40 мин. в день.

Первая десятка приложений по количеству времени пользования:

Gardenscapes — 46 мин. в день (ежемесячная аудитория — 1,5 млн); Homescapes — 41 мин. (1,6 млн); FBReader — 40 мин. (1,5 млн); YouTube — 35 мин. (28,9 млн человек); «ВКонтакте» — 34 мин. 26,7 млн человек); Instagram — 27 мин. (21,1 млн); «Яндекс.Навигатор» — 18 мин. (6,8 млн); TikTok — 18 мин. (1,8 млн); WhatsApp — 15 мин. (32,3 млн); «Читай!» — 15 мин. (1,8 млн).

О том, как основанная выходцами из Вологды компания Playrix резко нарастила позиции в 2018 году, читайте в публикации “Ъ”.

Евгений Федуненко