Россияне на мобильных устройствах больше всего времени проводят в играх

Самым популярным приложением на смартфонах в России стала игра Gardenscapes, представляющая собой головоломку, в которой нужно перемещать соседние элементы на игровом поле, чтобы собирать их в ряды по три. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Mediascope. Приложение установлено более чем на 90 млн устройств в мире и приносит создателям из компании Playrix ежегодный доход в $880 млн.
Россияне в среднем проводят за Gardenscapes 46 мин. в день. В целом ее ежемесячная аудитория в России составляет 1,5 млн человек.
На втором месте другая игра Playrix — Homescapes, ответвление основной серии с той же игровой концепцией. В ней пользователи проводят в среднем 41 мин. в день. На третьем месте приложения для чтения книг FBReader с ежемесячной аудиторией в 1,5 млн человек, пользователи в среднем проводят в приложении 40 мин. в день.
Первая десятка приложений по количеству времени пользования:
О том, как основанная выходцами из Вологды компания Playrix резко нарастила позиции в 2018 году, читайте в публикации “Ъ”.
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