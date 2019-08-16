Российский теннисист Хачанов не прошел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Люке Пую в третьем круге турнира в Цинциннати (США). Игра продлилась два часа и закончилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

В четвертьфинале француз сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Они встретятся позднее сегодня, 16 августа.

Турнир в Цинциннати закончится в воскресенье, 18 августа. Призовой фонд соревнований достигает $6 млн.

Об успехах Хачанова на теннисном турнире в Монреале читайте в публикации “Ъ”.