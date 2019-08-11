Даниил Медведев вышел в лидеры

В полуфинале Rogers Cup, проходящего в Монреале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $6,3 млн, Даниил Медведев в двух партиях обыграл Карена Хачанова. Это позволило 23-летнему россиянину не только вернуть себе звание первой ракетки страны, которым Хачанов владел с 5 ноября прошлого года, но и впервые за карьеру оказаться финале состязания Masters 1000. Там соперником Даниила Медведева будет испанец Рафаэль Надаль, с которым он еще ни разу не встречался.

До этой недели за всю историю ATP Tour двум россиянам ни разу не удавалось одновременно доходить до полуфиналов на турнирах категории Masters 1000, которые по престижности уступают лишь чемпионатам Большого шлема и ноябрьскому итоговому состязанию с участием первой восьмерки. Такого не случалось даже во времена расцвета самых выдающихся российских теннисистов — Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Таким образом, монреальская встреча Карена Хачанова с Даниилом Медведевым становилась исторической. Кроме того, этот матч определял, кому из двух 23-летних москвичей в понедельник быть первой ракеткой страны. Перед стартом Rogers Cup Хачанов стоял в рейтинге восьмым, а Медведев – девятым. Но разрыв между друзьями-соперниками, которые хорошо общаются друг с другом и в первой половине года трижды, пусть и не слишком удачно пробовали выступать вместе в парном разряде, был минимален.

Турнирные препятствия на Rogers Cup они преодолевали по-разному. Медведев делал это очень легко, что в общем неудивительно. Ведь на прошлой неделе он выглядел очень эффектно в Вашингтоне, где лишь в финале на двух тай-брейках уступил талантливому австралийцу Нику Кирьосу. В Монреале один из самых успешных игроков нынешнего сезона продолжал в том же духе. В трех матчах против англичанина Кайла Эдмунда, чилийца Кристиана Гарина и четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима он отдал лишь 13 геймов.

А вот Карену Хачанову соперники выпали посильнее, да и стабильности хватало не всегда. Тем не менее сначала он в серьезной борьбе одолел трехкратного чемпиона турниров Большого шлема опытнейшего швейцарца Станисласа Вавринку, а затем в невероятно нервном поединке справился с восходящей канадской звездой Феликсом Оже-Альяссимом, которому как раз в день их матча исполнилось 19 лет. В четвертьфинале соперником Хачанова оказался победитель прошлогоднего итогового турнира в Лондоне Александр Зверев из Германии. Медведев во время пятничной пресс-конференции после победы над Тимом еще не знал исхода этого противостояния, но пожелал своему соотечественнику успеха. «Конечно, я поддерживаю Карена. Мы из одной страны и хорошие друзья. Думаю, он победит в двух партиях»,— сказал он. И не ошибся, поскольку Хачанов провел один из лучших матчей за последнее время, победив — 6:3, 6:3.

В прошлом году два россиянина встречались в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля», где Хачанов взял верх в трех сетах, а на следующий день выиграл титул. Оба, конечно, прекрасно помнят ту встречу, о чем Хачанов говорил в пятницу на своей пресс-конференции. Однако в этот раз события развивались совершенно по-другому. Первую партию Медведев выиграл со счетом 6:1, продемонстрировав, выражаясь языком канадского телекомментатора, самый настоящий мастер-класс.

Во втором cете красивый теннис показывали уже оба, и дважды происходил обмен подачами. Но запас уверенности у Медведева все-таки был побольше.

Однажды ему даже удалось оставить за собой розыгрыш с использованием твинера — удара, при котором теннисист, пропустив мяч между ног, бьет по нему, находясь спиной к сетке. Такие фокусы можно увидеть на корте сравнительно редко. Ну а на финише тай-брейка Медведеву еще и немного повезло. Мяч после его очередного удара слева едва перевалился через сетку, и Карен Хачанов тут же перешагнул через нее, спеша к новоиспеченному финалисту со своими поздравлениями.

Несмотря на проигрыш, Хачанов решил важную задачу – защитил все рейтинговые очки, которые получил за выход в полуфинал там же, в Канаде, только в Торонто. Опустившись в мировой классификации на 9-е место, он все равно довольно прочно стоит в топ-10.

Медведеву же теперь предстоит его дебютный финал на турнирах категории Masters 1000. В решающем матче Rogers Cup, который по расписанию должен начаться в воскресенье в 23:00 по московскому времени, его ждет первое и наверняка непростое противостояние с четырехкратным (2005, 2008, 2013, 2018) победителем канадского «мастерса» Рафаэлем Надалем. Знаменитый испанец, кстати, в предпоследний день турнира получил день отдыха из-за травмы соперника, Гаэля Монфиса. Последний пятничный четвертьфинал между этим французом и Роберто Баутистой был перенесен на утро субботы из-за непогоды. Монфис победил, но получил небольшое повреждение лодыжки и решил вчера больше на корт не выходить.

Евгений Федяков