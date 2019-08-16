Экспорту услуг указали направление

Стратегия развития экспорта услуг до 2024 года, направленная на наращивание его объемов до $100 млрд, утверждена вчера правительством. Предполагается, что по достижении этого показателя Россия нарастит свою долю в мировом экспорте услуг с 1,1% в 2017 году до 1,4%. Для этого темпы роста сектора должны опережать общемировые как минимум вдвое, составляя не менее 9%. Среди предлагаемых мер — создание виртуальной особой экономической зоны для IT-компаний, смягчение валютного контроля и налоговые льготы.

Белый дом утвердил финальную версию «Стратегии развития экспорта услуг до 2024 года», о подписании документа вчера на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Это очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно»,— отметил он. Главная цель — достичь к 2025 году объема такого экспорта в $100 млрд. На ее реализацию в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» в 2019–2024 годах предусмотрено 5,7 млрд руб.

Согласно стратегии, среднегодовые темпы прироста мирового экспорта услуг в 2018–2025 годах ожидаются на уровне 4,5%, в конце периода глобальный экспорт услуг приблизится к $7,3 трлн. Российское участие в нем за это время должно увеличиться: к 2025 году, согласно целевому сценарию, доля РФ должна вырасти до 1,4% с 1,1% в 2017 году. Ожидается, что основной прирост будет получен за счет предоставления различных профессиональных и технических услуг, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, около 48% всего прироста), а также таких традиционных видов, как транспортные услуги (21% прироста) и поездки (16%).

Пока, признает автор стратегии — Минэкономики,— значение экспорта услуг для национальной экономики «носит ограниченный характер, но в текущем десятилетии демонстрирует тенденцию к росту».

В 2018 году объем поставок услуг за рубеж оценивался в $65 млрд. В этом году прогнозируется рост до $70 млрд. Для достижения же поставленной цели в $100 млрд среднегодовые темпы прироста должны составлять более 9%, опережая общемировые темпы как минимум вдвое.

Для этого правительством разработан план мероприятий. Отметим, что по сравнению с февральской версией документа (см. “Ъ” от 20 февраля) список мер поддержки заметно сократился — с 100 до 73. В блоке общеотраслевых мероприятий предусматриваются субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, поблажки в части валютного контроля (например, признание экспортеров выполнившими обязанность по репатриации в случае поступления страховых выплат), а также выявление барьеров на рынках зарубежных стран. За полгода доработки из перечня были исключены финансовые меры поддержки — в частности, 200-процентный налоговый вычет по приемлемым расходам на расширение рынка и развитие инвестиций, а также нулевая ставка НДС при внешней торговле услугами и результатами интеллектуальной деятельности.

Для каждого вида услуг предусмотрен свой набор мероприятий. Наиболее обширный перечень — для экспорта транспортных услуг (видимо, в силу того, что на них приходится наибольшая доля российского экспорта). В частности, предусматриваются налоговые льготы и совершенствование регулирования (в том числе таможенных процедур). В рамках развития ИКТ предлагается, в частности, создание виртуальной особой экономической зоны для компаний.

В Минэкономики отмечают, что основная дискуссия при доработке плана развернулась именно в части плана мероприятий. В итоге он претерпел существенные изменения — например, исключены положения о налоговом вычете по расходам на расширение рынка и развитие инвестиций, об увеличении предельного размера расходов, учитываемых для определения налогооблагаемой базы. «Однако это не означает, что мы не вернемся к обсуждению этих мер в будущем, когда для этого появятся новые предпосылки»,— заверили “Ъ” в ведомстве.

Евгения Крючкова, Татьяна Едовина