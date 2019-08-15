Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери

Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции. Мужчина попросил не называть его имя.

«Детективы из контртеррористического подразделения полиции, расследующие отравление "Новичком" в Солсбери, подтвердили, что в образце крови второго полицейского были найдены следы нервно-паралитического вещества»,— говорится в сообщении Скотленд-Ярда. По информации полиции, симптомы легкого отравления «Новичком» появились у полицейского на месте инцидента в Солсбери. Он получил необходимую медпомощь и вернулся к выполнению своих обязанностей.

Напомним, по версии британских властей, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте 2018 года. Позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Третьим пострадавшим стал детектив-сержант Ник Бейли, который первым осмотрел дом семьи Скрипалей.

По мнению Великобритании, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее о расследовании британской полиции и фигурантах дела об отравлении — в материале “Ъ FM”.