Тепло задержится в столице

Лето в Москве не торопится заканчиваться. На следующей неделе в столице температура снова поднимется до 25 градусов. При этом тепло будет сопровождаться сильными дождями, рассказал сотрудник Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Сейчас ситуация в атмосфере изменилась по сравнению с началом августа и июлем. Дожди, конечно, будут еще на этой неделе. В московском регионе достаточно тепло — +23…+25 градусов. В воскресенье немножко похолодает, в ночь на понедельник — +17…+22, местами небольшой кратковременный дождь. А на следующей неделе, по предварительным нашим прогнозам, довольно тепло, даже на 2 градуса выше нормы. Дневная температура в столичном регионе — +20…+25 градусов. Возможны небольшие кратковременные дожди»,— заявил Голубев.

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Необычно теплая погода ожидается на следующей неделе не только в Москве, но и в Новосибирске и Омске. В южных регионах столбики термометра поднимутся до +36 градусов.

Александра Козлова