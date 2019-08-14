Синоптики прогнозируют потепление в Центральной России

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказала «Российской газете» о том, что в ближайшее время температура воздуха в центральной части России вернется к климатической норме и даже превысит ее на 2–6 °С.

«Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт»,— пишет газета. В Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье ожидается до +34 °С. Господин Голубев отметил, что «без дождей не обойдется»: осадки будут наиболее интенсивны на западе и севере ЦФО.

В столице и области в ближайшие дни ожидаемая температура воздуха — +19…26 °С. В выходные чуть прохладнее — +17…22 °С, в начале следующей недели может вновь потеплеть до +26 °С.

На Урале воздух прогреется до +25…27 °С. На юге России — антициклон с жарким тропическим воздухом. В Крыму температура воздуха +30…36 °С. В выходные ожидаются кратковременные дожди, +23…28 °С.