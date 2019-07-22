Инвалидность выбрала молодость

По данным Минтруда, в 2016–2018 годах в России заметно уменьшилось количество граждан, имеющих инвалидность. Сократилось как количество выданных свидетельств об инвалидности, так и количество обратившихся за ней в бюро медико-социальной экспертизы. Уменьшение численности инвалидов было зафиксировано во всех возрастах, включая предпенсионный и пенсионный, несмотря на повышение последнего, граждане старших возрастов все реже обращаются за назначением пенсий по инвалидности. В то же время детская инвалидность в РФ растет на 15–25 тыс. человек в год — в основном по причине психических и нервных расстройств и врожденных аномалий.

В РФ снижается количество взрослых людей с инвалидностью, но растет количество инвалидов-детей. Такие данные по результатам анализа статистики бюро медико-социальной экспертизы приводит Минтруд. По оценке ведомства, общая численность людей с инвалидностью старше 18 лет снизилась с 12,1 млн человек в 2016 году до 11,3 млн человек к началу 2019-го. Сокращение численности признанных инвалидами происходило параллельно со снижением количества обращений в бюро медико-социальной экспертизы, при этом доля лиц, которым в оформлении инвалидности было отказано, в 2016–2018 годах оставалась стабильной (14,3%, 13,4%, 14,1%).

В структуре болезней, приведших к инвалидности, первое место занимают болезни системы кровообращения (35,4%), второе — злокачественные новообразования (12,2%), третье — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7,9%). Также среди причин инвалидности — психические расстройства и расстройства поведения (7,8%), последствия травм, отравлений (4,3%), болезни нервной системы (4,1%), болезни глаз (3,6%) и эндокринной системы (2,6%). По всем классам болезней, за исключением злокачественных новообразований, болезней уха, болезней мочеполовой системы и болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), количество впервые признанных инвалидами снижается. При этом с 2016 года злокачественные новообразования занимают лидирующую позицию среди заболеваний, формирующих первичную инвалидность.

По итогам 2018 года 62,1% инвалидностей приходилось на граждан старше 60 лет, 17,3% — на возрастную когорту 51–60 лет, 9,2% — 41–50 лет, 7% — 31–40 лет и 4,4% — 18–30 лет. Среди инвалидов-взрослых больше женщин (57%). Большинство инвалидов относится ко второй группе инвалидности (47,5%). Среди регионов лидирующее место по количеству инвалидов на 10 тыс. населения занимают Чечня (1,7 тыс.), Белгородская область (1,6 тыс.) и Ингушетия (1,55 тыс.). Самый низкий уровень инвалидности был зафиксирован в Ямало-Ненецком (340) и Ханты-Мансийском (370) автономных округах, Магаданской области (435), средний показатель для РФ в целом составляет 965 человек на 10 тыс.

На фоне сокращения количества взрослых инвалидов общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается. «Если в 2016 году она составляла 617 тыс., в 2017-м — 636 тыс., в 2018-м — 651 тыс., то к 1 января 2019 года — 670 тыс. детей»,— сообщила пресс-служба Минтруда. Структура болезней детей отличается от взрослой: 24,3% случаев составляют психические расстройства и расстройства поведения, 23,2% — болезни нервной системы, 17,7% — врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, 7,8% — болезни эндокринной системы, 4,7% — болезни уха, 4,6% — болезни глаз, на болезни костно-мышечной системы приходится 3,7% детских инвалидностей, на болезни органов дыхания — 3,7%.

Отметим, что нисходящая динамика количества инвалидов во взрослом возрасте (и особенно сокращение количества обращений за инвалидностью в 2018 году) опровергает предположения о возможном влиянии повышения пенсионного возраста на рост количества попыток получить вместо страховой пенсии по старости пенсию по инвалидности (подробнее см. “Ъ” от 15 июня 2018 года). Напротив, уровень первичной инвалидности для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет в 2018 году сократился до 96,7 человека на 10 тыс. населения (в 2017 году — 98,1).

У профильных экспертов, впрочем, вызывает вопросы не столько нынешняя динамика количества инвалидов, сколько их абсолютное число. Так, по данным экспертов РАНХиГС Анны Бурдяк и Аллы Тындик, российское определение инвалидности уже, чем принятое ООН,— риск инвалидности по стандартам РФ в сравнении со стандартами ООН ниже для женщин, особенно в старшем возрасте. «Заниженное число инвалидов по сравнению с реальными показателями является также следствием признания инвалидности только по заявлению самого россиянина»,— говорит Вадим Самородов, ранее работавший в благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. По его словам, реализация нацпроекта «Демография» может вынудить Минтруд перейти на принцип выявления инвалидов по собственной инициативе — так, например, именно на нем построена работа пилотных проектов по выявлению нуждающихся в обслуживании пожилых.

Анастасия Мануйлова