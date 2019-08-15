Гибралтар освободил капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа задержанного в Средиземном море в июле иранского танкера Grace 1, сообщает газета Gibraltar Chronicle. Кроме того, издание сообщает, что решение о снятии ареста с судна было отложено Верховным судом Гибралтара до 17:00 из-за поступившего запроса Министерства юстиции США о его конфискации.

Судно было задержано 4 июля. По версии гибралтарских властей, оно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».