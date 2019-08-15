АО «Аэропорт Ижевск» возглавил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников

14 августа в Удмуртии официально зарегистрировали АО «Аэропорт Ижевска». Компанию возглавил гендиректор АО «Ижавиа» и ООО «Поможем» Александр Синельников. Соответствующая информация опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, что власти Удмуртии приняли официальное решение отделить аэропорт Ижевска от «Ижавиа» в июле 2019 года. Соответствующее распоряжение о создании АО, 100% акций которого будут принадлежать республике, было опубликовано на сайте главы и правительства региона.