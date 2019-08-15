Суд заочно арестовал экс-директора дагестанского филиала Россельхозбанка

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова, обвиняемого в хищении средств кредитной организации. Мера пресечения будет применена с момента задержания господина Гаджимагомедова.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Гаджимагомедову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно»,— сообщили ТАСС в суде.

По оперативным данным, господин Гаджимагомедов выехал за границу в конце сентября прошлого года — сначала в Чехию, а затем в Объединенные Арабские Эмираты. В ноябре он отправил в банк заявление об увольнении.

Сумма причиненного банку ущерба оценивается в 212 млн руб.

Ранее по подозрению в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) был задержан Раип Ашиков, возглавлявший службу безопасности дагестанского филиала. 1 апреля суд отправил его под арест. Именно во время внутренней проверки после задержания господина Ашикова нашли «ряд злоупотреблений со стороны бывшего руководства Дагестанского регионального филиала».

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Дагестанского банкира просят арестовать заочно».