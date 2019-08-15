Болтон: Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как Дональд Трамп оценивает отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я полагаю, президент Трамп думает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным»,— цитирует господина Болтона корреспондент радиостанции «Голос Америки» Джефф Селдин. Советник президента США давал интервью радиостанции.

«Без сомнения, у нас много вопросов, по которым имеются разногласия,— цитирует Джона Болтона корреспондент.— Я думаю, Трамп надеется, что личное отношение сможет послужить чему-то большему».

Практически одновременно с тем, как Госдеп США подтвердил введение против России новых санкций по «делу Скрипалей», господин Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Москвой после завершения расследования спецпрокурора Мюллера. При этом накануне США окончательно вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а еще за день до этого президент Трамп позвонил господину Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

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