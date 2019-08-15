Главные новости к утру 15 августа

Пассажирский Airbus совершил жесткую посадку в Подмосковье. Это произошло после вылета из Жуковского. По предварительным данным, столкновение с птицей спровоцировало пожар в двигателе, пострадавших на борту самолета нет.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку. По словам госпожи Соболь, она приняла такое решение по просьбе матери Алексея Миняйло, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля. О реакции на протесты

Минюст направил Минпросвещению представление об отмене декабрьского приказа, утвердившего новый федеральный перечень учебников. По мнению Минюста, документ был принят с нарушениями. О претензиях

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с гиперзвуковым оружием. Об это он заявил, комментируя ЧП под Северодвинском. О реакции США на ЧП

Футболисты «Ливерпуля» в серии пенальти обыграли «Челси» и стали обладателями Суперкубка UEFA. Это произошло четвертый раз в истории клуба. Подробнее

О предстоящих 15 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.