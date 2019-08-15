«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок UEFA

Футболисты «Ливерпуля» в серии пенальти обыграли «Челси» и стали обладателями Суперкубка UEFA. Это произошло четвертый раз в истории клуба.
Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Голы забили Садио Мане (48, 95) — Оливье Жиру (36), Жоржиньо (101, пен.).
Серия пенальти завершилась со счетом 5:4. Встреча прошла в Стамбуле.
Впервые на игре крупного турнира UEFA с участием мужских команд главным арбитром была женщина.
О матче читайте в публикации “Ъ” «У "Ливерпуля" стало на трофей больше».
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