«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок UEFA

Футболисты «Ливерпуля» в серии пенальти обыграли «Челси» и стали обладателями Суперкубка UEFA. Это произошло четвертый раз в истории клуба.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Голы забили Садио Мане (48, 95) — Оливье Жиру (36), Жоржиньо (101, пен.).

Серия пенальти завершилась со счетом 5:4. Встреча прошла в Стамбуле.

Впервые на игре крупного турнира UEFA с участием мужских команд главным арбитром была женщина.

О матче читайте в публикации “Ъ” «У "Ливерпуля" стало на трофей больше».