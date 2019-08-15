Главные анонсы 15 августа

В Москве в информагентстве ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная завершению этапа регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы. В мероприятии примут участие заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В этот же день состоится заседание Мосгоризбиркома.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Последняя прошла 10 августа, на нее вышли около 60 тыс. человек Следующая запланирована на 17 августа, мэрия отказалась ее согласовать. О протестах

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